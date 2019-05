Ärzte Zeitung online, 24.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Umfrage

Resistenz-Vermeidung – wie machen es die Praxen?

© Trueffelpix / stock.adobe.com

NEU-ISENBURG. Beim G20-Gipfel vor zwei Jahren waren auch Antibiotika-Resistenzen Thema. Es scheint auch auf regionalen und lokalen ebenen zahllose Projekte zur Resistenz-Vermeidung zu geben. Doch kommt davon überhaupt etwas in den Praxen an?

Viele Ärzte sind selbst aktiv, um der Bildung von Antibiotika-Resistenzen vorzubeugen. Was machen Sie in Ihrer Praxis konkret, was sind Ihre Tipps für die Kollegen?

Welche Wünsche und Forderungen an Kammer, KV, Gesetzgeber oder Regierung haben Sie? Hier können Sie sich einbringen.(eb)

Bitte machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich