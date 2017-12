Ärzte Zeitung online, 07.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ernährungs-Therapie

Diabetes in Remission mit intensiver Gewichtsreduktion

Ein intensives Programm zur Gewichtsreduktion bringt Typ-2-Diabetiker in Remission. Dazu braucht es keinen Klinikaufenthalt, sondern es gelingt in Hausarztpraxen, so eine Studie.

Von Wolfgang Geissel

Gewichtsreduktion hilt, um einen Diabetes Typ-2 loszuwerden. © niyazz / Fotolia

NEWCASTLE. Übergewichtige Typ-2-Diabetiker können auch ohne bariatrische Chirurgie massiv an Gewicht verlieren und die Zuckerkrankheit wieder loswerden. Das haben britische Forscher um Professor Roy Taylor von der Newcastle University in England gezeigt (Lancet 2017, online 5. Dezember). In ihrer Studie nahmen 306 übergewichtige Zuckerkranke (BMI 27-45) aus 49 Praxen der Primärversorgung in Großbritannien teil. (doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33102-1) Nach dem Zufallsprinzip wurden die Patienten in zwei Gruppen geteilt. Eine Hälfte erhielt ein intensives Abnehm-Programm mit Formuladiätpräparaten (825–853 kcal/Tag) über drei bis fünf Monate plus einer schrittweisen Gewöhnung an gesunde Normalkost. Die andere Hälfte wurde normal versorgt und diente als Kontrollgruppe. Die beiden primären Endpunkte waren Gewichtsverlust von 15 kg und eine Diabetes-Remission mit einem HbA1c-Wert unter 6,5 Prozent nach mindestens zwei Monaten ohne Antidiabetika.

Ergebnis: Nach einem Jahr hatten 24 Prozent der Patienten in der Interventionsgruppe und keiner in der Kontrollgruppe mindestens 15 kg an Gewicht verloren. Eine Diabetes-Remission ergab sich bei 46 Prozent in der Behandlungsgruppe und 4 Prozent in der Kontrollgruppe. Je mehr die Patienten dabei Gewicht verloren hatten, desto besser war die Chance für normale Blutzuckerwerte ohne Antidiabetika. Ob Gewicht und Remission langfristig gehalten werden können, soll jetzt in der auf sechs Jahre angelegten Gruppe geprüft werden.