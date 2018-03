Ärzte Zeitung online, 03.03.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Jetzt anmelden!

Ferienfreizeiten für junge Diabetiker

Auch dieses Jahr gibt es wieder betreute Wochen mit Sport, Spielen und Schulungen für Kinder und Jugendliche mit Diabetes.

BERLIN. Die Selbsthilfeorganisation DDH-M und diabetesDE bieten Camps für junge Diabetiker an.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich:

Freizeit auf Amrum (18. bis 21. Mai) für 13- bis 21-Jährige (33 Plätze). Freizeit in Radolfzell am Bodensee (21. bis 25. Mai, Pfingstferien) für 9- bis 13-Jährige (30 Plätze). Zwei "Diabetes-Riding-Camps" mit Therapiepferden auf der Chrom-Ranch nahe Memmingen in Bayern (23. bis 28. Juli und 30. Juli bis 4. August) für 12- bis 16-Jährige zur Persönlichkeitsentwicklung (je 8 Plätze). Diabetes-Teen-Treff" im Schullandheim Jerischke in Neiße-Malxetal in Brandenburg (29. Juli bis 4. August) für 12- bis 17-Jährige (20 Plätze). Erlebniswoche" im Schullandheim Jerischke (21. bis 26. Oktober) in Neiße-Malxetal in Brandenburg für 7- bis 12-Jährige (30 Plätze). (eb)

Mehr Informationen und Anmeldung:

https://menschen-mit-diabetes.de/arbeit-des-verbandes/projekte.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich