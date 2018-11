In Studien bewährte Strategie

mit

"The Diabetes Prevention Program (DPP) was a major clinical trial, or research study, aimed at discovering whether either diet and exercise or the oral diabetes drug Metformin (Glucophage) could prevent or delay the onset of type 2 diabetes in people with Impaired Glucose Tolerance (IGT).

The answer is yes, they both can. In fact, the DPP Study found that over 3 years, beneficial changes in diet and physical activity greatly reduced the chances that a person with IGT would develop diabetes. Metformin also reduced risk, although less dramatically. The DPP resolved these questions so quickly that, on the advice of an external monitoring board, the program was halted a year early. The researchers published their findings in the February 7, 2002, issue of the New England Journal of Medicine..." ist nun wirklich ein alter Hut.

https://www.diabetesprevention.pitt.edu/index.php/for-the-public/diabetes-prevention-program-dpp/

und

"Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin" von 2002 (!) der Diabetes Prevention Program Research Group

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa012512



Auch das staatlich einheitliche NHS-Diabetes Präventionsprogramm in Großbritannien (GB) lässt sich auf unsere föderalen Strukturen und eine Fülle untereinander konkurrierenden GKV-Krankenkassen nicht übertragen. Die Ergebnisse in GB sehen auch gar nicht so rosig aus: Von 185.000 entdeckten Prädiabetikern nahmen 78.000 das Angebot wahr, das sind nur 42,2%. davon hielten nur 60 Prozent bis zum Schluss durch: Das sind 46.800 und damit nur noch 25,3%, die dann tatsächlich im Schnitt ihr Körpergewicht um 3,7 kg reduzieren konnten.



Die DAK vernachlässigt in ihrem „Versorgungsreport Diabetes mellitus“ die routinemäßige HbA1c-Bestimmung zur Frühdetektion von metabolischem Syndrom, latentem Prädiabetes und manifestem Typ-2-Diabetes mellitus. Von einem "Metformin für Alle“ halte ich nichts - das könnte man ja gleich ins Trinkwasser tun?



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund





