Unser Fachnewsletter-Service hält Sie auf dem Laufenden

Liegt uns am Herzen: Gesundheit von Frauen und Kindern – zwei neue Themenbereiche im täglichen Fachnewsletter der Ärzte Zeitung. © konradbak / stock.adobe.com

NEU-ISENBURG. Mit dem individuell zusammenstellbaren Newsletter bietet die Ärzte Zeitung ihren Fachlesern einen praktischen Service: Zu 20 wählbaren medizinischen Themen plus Gesundheitspolitik, Wirtschaft und Panorama stellt die Onlineredaktion täglich brandaktuelle Nachrichten und Berichte für Sie zusammen. Damit Sie im stressigen Berufsalltag immer up to date sind und nichts Relevantes verpassen.

NEU wählbar für Ihren Themenmix sind nun auch die großen und wichtigen Medizinthemen Frauengesundheit und Kindergesundheit!

Der Bezug des Newsletters ist kostenlos. Er kann über die Newsletterverwaltung auf unserem Schwesterportal springermedizin.de aktualisiert werden oder dort auch nach einfacher Registrierung erstmals neu bestellt werden. Mit der Registrierung sind auch alle Inhalte, die ein LogIn erfordern, zugänglich. (run)

