Hygiene

Menstruationstassen sind sicher und effektiv

LIVERPOOL. Die Nutzung von Menstruationstassen hat kein erhöhtes Infektionsrisiko zur Folge, verändert die Vaginalflora nicht und führt auch nicht zu Verletzungen.

Zudem ist sie umweltfreundlicher und kostengünstiger, wie die nach eigenen Angaben erste Metaanalyse von 43 Studien zu Menstruationstassen ergeben hat, so Forscher um Dr. Anna Maria van Eijk von der Liverpool School of Tropical Medicine (Lancet 2019; online 16. Juli).

Allerdings müsse die Anwendung erklärt und eingeübt werden. In der Analyse wurden die Daten von 3300 Frauen und Mädchen aus Ländern mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen erfasst. Zwar seien Menstruationstassen in vielen Ländern erhältlich, oft aber noch unbekannt, so die Forscher. (bae)

