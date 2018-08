Ärzte Zeitung online, 24.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Globale Alkohol-Studie

So trunksüchtig ist Deutschland

Der Alkohol ist einer der Hauptgründe, warum Menschen vorzeitig sterben, offenbart eine globale Analyse. Immerhin: In Deutschland ist der Konsum seit 1990 deutlich gesunken. Aber ältere Männer trinken im Schnitt recht ordentlich.

Von Thomas Müller

Männer in Deutschland trinken im Schnitt 40 g Alkohol pro Tag, also umgerechnet zwei Flaschen Bier. © Syda Productions / stock.adobe.com

Das Wichtigste in Kürze Frage: Welche Folgen hat der Alkoholkonsum weltweit? Antwort: Alkohol ist der siebthäufigste Grund für vorzeitige Todesfälle und verlorene gesunde Lebensjahre. Bedeutung: Der Alkoholkonsum liegt in vielen Ländern auf einem relevanten gesundheitsschädlichen Niveau. Einschränkung: Sowohl der Alkoholkonsum als auch die zugeschriebenen Folgen beruhen auf mehr oder weniger genauen Schätzungen.

SEATTLE. Da will einem das kühle Feierabendbier gar nicht mehr so gut schmecken: Nach einer Auswertung der aktuellen Studie "Global Burden of Disease" (GBD) zu den Trinkgewohnheiten in 195 Ländern und den alkoholbedingten Schäden steht der Alkoholkonsum an siebter Stelle sowohl der häufigsten Todesursachen als auch der Faktoren, die zu gesundheitlichen Einschränkungen führen (Lancet Psychiatry 2018, online 23. August).

Und: Ein gesundheitlich unbedenkliches Niveau beim Alkoholkonsum können die Autoren der Mammutanalyse nicht erkennen. Danach werden die Vorteile von mäßigem Alkoholgenuss durch ein erhöhtes Risiko für Unfälle, Krebs und Infektionskrankheiten mehr als ausgeglichen.

Eine gute Nachricht lässt sich aus dem über 2300 Seiten umfassenden Report jedoch herauslesen: In Deutschland ist der Alkoholkonsum in den vergangenen 26 Jahren deutlich zurückgegangen. Zwar nehmen vor allem Menschen im mittleren und höheren Altern auch hierzulande noch immer eine beängstigende Menge alkoholischer Getränke zu sich, weltweit belegen sie aber keine Spitzenplätze mehr, hier dominieren vor allem osteuropäische Länder.

Für die Auswertung haben Wissenschaftler um Professor Emmanuela Gakidou von der Universität in Seattle, USA, knapp 700 Datenquellen ausgewertet.

Den Alkoholkonsum für Personen ab 15 Jahren berechneten sie nicht nur aufgrund wenig glaubwürdiger Umfragen, sondern vor allem anhand der verkauften Alkoholmengen. Dabei berücksichtigten sie die jeweiligen Touristenströme – also wie viel des jeweils verkauften Alkohols potenziell von anderen Nationalitäten konsumiert wurde.

Ebenfalls versuchten sie, den schwarz gebrauten und destillierten Alkohol abzuschätzen. So kamen sie auf einen Alkoholkonsum, der ein Vielfaches dessen beträgt, was üblicherweise in Umfragen zugegeben wird, der aber näher an der Realität liegen dürfte.

Den Alkoholkonsum setzten sie in Bezug zu Resultaten aus rund 600 Studien über die gesundheitlichen Gefahren von Alkohol. Damit versuchten sie, die gesundheitlichen Folgen für die jeweilige Bevölkerung abzuschätzen. Die wichtigsten Resultate:

Weltweit lassen sich etwa 2,2 Prozent aller Todesfälle bei Frauen und 6,8 Prozent bei Männern auf den Alkoholkonsum zurückführen. In der Altersgruppe der unter 50-Jährigen liegt der Anteil bei 3,8 Prozent (Frauen) und 12,2 Prozent (Männer). Hauptursachen sind vermehrte Tuberkuloseinfekte, Verkehrsunfälle sowie Suizide unter Alkoholeinfluss. Bei den über 50-Jährigen dominieren Tumorerkrankungen bei den alkoholbezogenen Todesursachen. Im Alter unter 50 Jahren ist Alkohol der wichtigste Faktor für den Verlust gesunder Lebensjahre.

Im Jahr 2016 trank ein Drittel der Weltbevölkerung gelegentlich oder regelmäßig Alkohol, der Anteil bei den Frauen betrug 25 Prozent, bei den Männern 39 Prozent. Am weitesten verbreitet ist der Alkoholkonsum in Dänemark mit 97 Prozent bei Männern und 95 Prozent unter Frauen. Deutschland belegt mit einer Prävalenz von 94 Prozent (Männer) und 90 Prozent (Frauen) jeweils den vierten und dritten Platz. Dagegen sind erwartungsgemäß in islamischen Ländern die allermeisten Menschen abstinent. Auffallend ist zudem, dass in Ländern mit geringem Einkommen Frauen im Gegensatz zu Männern kaum Alkohol trinken, in Ländern mit hohem Einkommen aber fast ähnlich häufig wie Männer.

In Ländern mit hohem Einkommen nehmen Männer im Schnitt täglich 29 Gramm Alkohol zu sich, was der Menge von eineinhalb Flaschen Bier entspricht, Frauen konsumieren im Schnitt 19 g Alkohol pro Tag. Am höchsten ist der Konsum unter Männern in Rumänien mit 82 Gramm am Tag gefolgt von Portugal (72 g/d), Luxemburg, Litauen, Ukraine, Bosnien, Weißrussland, Estland, Spanien und Ungarn (siehe nachfolgende Grafik). Frauen trinken am meisten in der Ukraine mit 42 g pro Tag, auf den weiteren Plätzen folgen Andorra, Luxemburg, Weißrussland, Schweden, Dänemark, Irland und Großbritannien.

In Deutschland trinken Männer im Schnitt 40 g Alkohol pro Tag, also umgerechnet zwei Flaschen Bier. Damit schaffen sie es nicht mehr unter die Top-Ten beim weltweiten Konsum. Frauen hierzulande belegen mit einer durchschnittlichen Menge von 29 g weltweit Platz 9. Zum Vergleich: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt einen Richtwert von 20 Gramm am Tag für Männer und 10 Gramm für Frauen vor (maximal tolerierbare Dosis).

Der Alkoholkonsum in Deutschland ist seit 1990 deutlich gesunken. Damals wurden von Männern noch täglich 50 g, von Frauen 36 g konsumiert. Die Zahl der jährlichen Todesfälle, die dem Alkoholgenuss zugeschrieben werden, sank in einem Vierteljahrhundert bei Männern in Deutschland von 67.000 auf 43.000, bei Frauen von 40.000 auf 19.000.

Am meisten Alkohol trinken in Deutschland noch immer Menschen im mittleren Lebensalter. Männer zwischen 50 und 64 Jahren konsumierten im Jahr 2016 im Mittel täglich 70 Gramm reinen Alkohol, Frauen 43 Gramm und damit im Durchschnitt das Dreieinhalb- bis Vierfache des DGE-Richtwerts.

Interessant ist auch eine Auflistung der durch Alkoholschäden verlorenen gesunden Lebensjahre (DALYs, disability-adjusted life-years). Im Jahr 2016 ließen sich rund 4 Prozent der DALYS von Frauen und 10 Prozent von Männern in Deutschland auf den Alkoholkonsum zurückführen. Bei dieser Rechnung berücksichtigen die Studienautoren auch die angenommenen günstigen Effekte von Alkohol auf ischämische Herzerkrankungen. Diese schlagen bei Frauen etwas mehr zu Buche als bei Männern. Auf der Verlustseite stehen bei Frauen mit zunehmendem Alter eine erhöhte Zahl von DALYS aufgrund alkoholbedingter hypertensiver Herzerkrankungen, Hirnblutungen und Brustkrebs. Unter Männern in Deutschland führen in jüngeren Jahren vor allem Sucht und Leberschäden zum Verlust gesunder Lebensjahre, später überwiegend alkoholbedingte kardiovaskuläre Leiden.

In einem Kommentar zur Studie nannte Dr. Robyn Burton vom King's College London die Studie als die bislang umfassendste Schätzung zu den globalen Folgen des Alkoholkonsums.

"Die Schlussfolgerungen sind deutlich: Alkohol ist ein kolossales globales Gesundheitsproblem. Ein geringer Nutzen von moderatem Alkoholkonsum kann die alkoholbezogenen Gesundheitsrisiken bei weitem nicht ausgleichen."

Vorteile des kostenlosen LogIns Auf unserer Webseite finden Sie tagesaktuelle Informationen aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin und Wirtschaft. Über ein kostenloses LogIn erhalten Ärzte, Medizinstudenten, MFA und weitere Personengruppen viele Vorteile: Mehr Analysen, Hintergründe und Infografiken

Analysen, Hintergründe und Infografiken Exklusive Interviews

Interviews Praxis-Tipps zur Abrechnung und Organisation

zur Abrechnung und Organisation Alle medizinischen Berichte lesen

lesen Kommentare lesen und schreiben Die Anmeldung ist mit wenigen Klicks erledigt. Weitere Infos und zum Login.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich