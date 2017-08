"Das Herz mag kein Salz"

Das Schwartz-Bartter-Syndrom oder Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion, auch SIADH genannt, führt zu unangemessen hohen Ausschüttungen von Antidiuretischem Hormon (ADH, Adiuretin, Vasopressin) und zu einer zu geringen Flüssigkeitsausscheidung über die Nieren mit Entstehung eines unzureichend verdünnten Urins bei massiver Hypernatri-Urie und gleichzeitiger Hyponatri-Ämie: Laborchemisch durch hypotone Hyperhydratation mit Verdünnungshyponatriämie (Serum-Natrium < 135 mmol/l) und unangemessen hoher Osmolalität des Urins (> 1000 mOsm/kg) charakterisiert.



Dies wurde in der folgenden Publikation nicht berücksichtigt:

Barcelona, Spain – 27 Aug 2017: High salt intake is associated with a doubled risk of heart failure, according to a 12-year study in more than 4 000 people presented today at ESC Congress.

“High salt (sodium chloride) intake is one of the major causes of high blood pressure and an independent risk factor for coronary heart disease (CHD) and stroke,” said Prof Pekka Jousilahti, research professor at the National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland. “In addition to CHD and stroke, heart failure is one of the major cardiovascular diseases in Europe and globally but the role of high salt intake in its development is unknown.”

This study assessed the relationship of salt intake and the development of heart failure. Estimation of individual salt intake is methodologically demanding and therefore suitable population-based cohorts are rare. This study used 24 hour sodium extraction, which is considered the gold standard for salt intake estimation at individual level."



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

