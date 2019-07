12 ausgewählte Kurse, 28 Punkte: In der Sommerakademie von Springer Medizin können Sie schnell und effizient CME-Punkte für Ihre hausärztliche Fortbildung sammeln. Zur Teilnahme benötigen Sie das Fortbildungspaket. Sie erhalten damit 60 Tage Zugriff auf die Sommerakademie zum Preis von nur 29 €: www.springermedizin.de/cme-sommerakademie-teilnehmen Modul: Kutane Alarmzeichen als Hinweise auf AIDS

Internationale Aids-Konferenz

PrEP-Implantat mit positiven Ergebnissen

MEXIKO-STADT. Ergebnisse einer Phase-1-Studie zu einer implantierbaren PrEP wurden bei der internationalen Aids-Konferenz in Mexiko-Stadt vorgestellt (IAS 2019, Poster Abstract 4843).

Das vier Zentimeter mal zwei Millimeter große Implantat wird für zwölf Wochen ähnlich wie ein Antikonzeptivum in den Arm implantiert und gibt langsam den Wirkstoff Islatavir (bisher MK-8591) ab. Das Implantat sei gut verträglich gewesen und die Wirkstoffkonzentration habe über dem Zielwert gelegen. Damit biete sich eine Implantat-Dauer von einem Jahr an, heißt es in dem Poster-Abstract. (mmr)

