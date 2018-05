Ärzte Zeitung online, 30.05.2018 1

Bericht der Europäischen Seuchenbehörde

Auch in Deutschland ließen sich viele Antibiotika einsparen

Deutschland gehört weiter zu den Ländern mit den wenigsten Antibiotika-Verordnungen, berichtet die europäische Seuchenbehörde ECDC. Der Verbrauch ist aber seit Jahren nicht gesunken.

Von Wolfgang Geissel

Nach wie vor ein Problem: Der unnötige Einsatz von Antibiotika fördert die Entwicklung und Verbreitung resistenter Krankheitserreger. © greenapple78 / stock.adobe.com

STOCKHOLM. Unnötiger Einsatz von Antibiotika ist einer der Hauptgründe für die Entwicklung und Verbreitung resistenter Krankheitserreger. Sowohl die WHO als auch die EU-Kommission haben daher kürzlich Aktionspläne gegen die Bildung resistenter Bakterien gestartet. Im Kern zielen diese Pläne auf einen möglichst sparsamen und gezielten Gebrauch der Antiinfektiva. Dass es hier noch viel zu tun gibt, zeigen die großen Unterschiede im Verbrauch von Antibiotika in den einzelnen europäischen Ländern, wie ein aktueller Bericht des "European Centre for Disease Prevention and Control" (ECDC) erneut belegt.

Das "European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network" (ESAC-Net) hat in dem Bericht den Gebrauch der Antiinfektiva in 30 EU/EEA-Ländern verglichen. Nach der Analyse der Verordnungen bei niedergelassen Ärzten (primary care) und in Kliniken liegt Deutschland bei der Nutzung auf Platz sieben. Im Jahr 2014 wurden bei uns täglich 14,6 definierte Tagesdosen (DDD) pro 1000 Einwohner eingesetzt und damit deutlich weniger als im europäischen Schnitt (21,9 DDD/1000).

Allerdings: Spitzenreiter Niederlande liegt noch gut ein Viertel unter unserem Verbrauchsniveau (10,6 DDD/1000). Zum Teil mehr als doppelt so viele Antibiotika wurden hingegen in Italien (27,8), Belgien (28,4) Frankreich (29,0), Rumänien (31,2) und Griechenland (35,1) verbraucht.

Trotz aller Appelle hat sich der der Antibiotikaverbrauch in Deutschland und den meisten europäischen Ländern in den letzten 20 Jahren kaum verändert oder ist sogar gestiegen: In Deutschland von 13,0 DDD/1000 im Jahr 1997 auf 14,1 DDD/1000 im Jahr 2016. In den Niederlanden stagnierte der Verbrauch weitgehen mit 10,1 (1997) und 10,6 (2016).

Was ist zu tun? Um solche Trends in den einzelnen Ländern zu verstehen, sollten Informationen zu nationalen Programmen und Kampagnen zum sparsamen und gezielten Umgang mit Antibiotika analysiert werden. Die Autoren des Berichts kritisieren zudem, dass in Europa breit akzeptierte Standards zum verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika bisher fehlen.

