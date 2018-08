Ärzte Zeitung online, 17.08.2018 1

Polen

Shigellose-Ausbruch nach Rainbow Gathering

SOLNA. Bei einem "Rainbow Gathering", einem Treffen von Anhängern der "Rainbow Family" an meist abgeschiedenen Orten, ist es im Südosten Polens zu einem Ausbruch von Shigellose gekommen. Das berichtet die Europäische Seuchenbehörde ECDC. Nach der Veranstaltung, die vom 13. Juli bis zum 11. August stattfand, berichteten 45 Teilnehmer von gastrointestinalen Beschwerden, 14 von ihnen seien positiv auf Shigella sonnei getestet worden. Es sei wahrscheinlich dass die meisten der Teilnehmer, die aus ganz Europa angereist waren, mittlerweile wieder in ihren Heimatländer angekommen seien, so das ECDC.

Bereits im letzten Jahr war es bei einem "Rainbow Gathering" zu einem Typhus-Ausbruch in Italien gekommen. (bae)

