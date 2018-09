Ärzte Zeitung online, 13.09.2018 1

West-Nil-Virus erneut bei Vogel nachgewiesen

ERLANGEN. Bei einem toten Bartkauz aus einem Wildpark ist in Bayern das gefährliche West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstag in Erlangen mit. Es ist der zweite Fund dieses Erregers bei einem Vogel in Deutschland.

Zum ersten Mal wurde das Virus Ende August ebenfalls bei einem Bartkauz aus einem Zoo in Halle/Saale entdeckt. Der infizierte Vogel im Freistaat lebte in einem Wildpark im oberbayerischen Landkreis Ebersberg.

Bislang ist noch kein Fall bekannt, in dem sich in Deutschland ein Mensch mit dem West-Nil-Fieber infiziert hat. In südeuropäischen Ländern gab es jedoch schon Hunderte registrierte Fälle. (dpa)

