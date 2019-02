Ärzte Zeitung online, 23.02.2019 1

Schnelltest

Implantat-Prototyp spürt Sepsis selbstständig auf

GLASGOW. Ein Schnelltest auf Sepsis liefert womöglich bald Ergebnisse in zweieinhalb Minuten. Der Test wird an der schottischen University of Strathclyde entwickelt und reagiere auf Interleukin-6, einen Protein-Biomarker für Sepsis, meldet die BBC.

„Wir stellen uns einen Test vor, der problemlos am Krankenbett von einem Doktor oder einer Krankenschwester verwendet werden kann“, wird Dr. Damion Corrigan, der an der Entwicklung des Tests beteiligt ist, in dem Artikel zitiert. Auch eine Implantierung sei denkbar. Der Test könne gut in Hausarztpraxen sowie in Notfallambulanzen verwendet werden, sei jedoch noch drei bis fünf Jahre von einer Zulassung entfernt, fügte Corrigan hinzu. (mmr)

