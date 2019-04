Ärzte Zeitung online, 09.04.2019 1

Mosambik

Rund 750.000 Menschen gegen Cholera geimpft

GENF. Die Gefahr von Cholera in dem riesigen von Zyklon „Idai“ verwüsteten Gebiet in Mosambik ist nach WHO-Angaben eingedämmt.

In den vergangenen Tagen seien 745.000 Menschen in der Hafenstadt Beira sowie den am meisten gefährdeten Camps und Regionen gegen die Durchfallerkrankung geimpft worden, berichtete die Weltgesundheitsorganisation am Dienstag in Genf.

Rund 3500 Menschen sind nach ihren Angaben seit dem Durchzug des Zyklons Mitte März an Cholera erkrankt. Die WHO hat zahlreiche Behandlungszentren eingerichtet. (dpa)

