Ärzte Zeitung online, 13.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



BAH

Grippeimpfung in Apotheken könnte Impfrate steigern

BERLIN. Wenn die Grippeimpfung auch in Apotheken angeboten würde, könnte die Impfrate mittelfristig von heute 25 auf dann 37 Prozent gesteigert werden.

Diese These hat Professor Uwe May von der May+Bauer GbR in einer gesundheitspolitischen Analyse im Auftrag des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH) aufgestellt.

Im Ergebnis wären das für Deutschland 9,9 Millionen mehr Geimpfte und 905.000 Grippeerkrankungen weniger im Jahr. (ger)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich