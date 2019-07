Ärzte Zeitung online, 24.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Südostasien

Resistente Malaria-Erreger breiten sich aus

HINXTON. Eine multiresistente Unterart des Malaria-Erregers P. falciparum hat sich in Südostasien ausgebreitet, berichten Forscher des Wellcome Trust Sanger Instituts in Hinxton (Lancet 2019;online 22. Juli).

Der Erreger KEL1/PLA1, der gegen die in Südostasien üblicherweise eingesetzte Malariatherapie aus Dihydroartemisinin und Piperaquin resistent ist, sei mittlerweile in Kambodscha, Laos, Vietnam und in Nordost-Thailand nachgewiesen worden.

Dr. William Hamilton und sein Team untersuchten die Blutproben von 1673 Patienten aus den Jahren 2007-2018 und wiesen in 1615 der Proben KEL1/PLA1 nach. Vor 2009 wurde der Erreger nur in Proben aus West-Kambodscha nachgewiesen, 2016-2017 bereits in mehr als 50 Prozent der Proben aus den jeweiligen Ländern, bis auf Laos. (bae)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich