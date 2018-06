Ärzte Zeitung online, 01.06.2018 1

Vom Säugling bis zum Senior

68 Masern-Kranke in Köln gemeldet

KÖLN / DÜSSELDORF. In Köln sind seit Anfang des Jahres 68 Menschen an Masern erkrankt, meldet das Centrum für Reisemedizin CRM. Das Kölner Gesundheitsamt gibt an, die Altersspanne der Infizierten reiche vom Säuglingsalter (sechs Monate) bis zum Seniorenalter (62 Jahre). Zurzeit werde in ganz Deutschland sowie in Europa ein gehäuftes Auftreten von Masernfällen beobachtet.

Bundesweit wurden Angaben des CRM zufolge bis KW 18 bereits 219 Infektionen registriert. Die meisten Infektionen wurden in NRW gemeldet, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Der Impfstatus sollte bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden, rät das CRM. (eb)

