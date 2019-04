Hunderte in USA in Quarantäne

Wer noch im Jahr 2014 einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus bei Kindern herstellen wollte, kann nicht auf rationale, aufgeklärte Einsichten bei impfpräventablen Risiken setzten.



Die Impfmüdigkeit hat in den vergangenen Jahren laut Unicef eine starke Zunahme der Masernausbrüche weltweit verursacht. Von 2010 bis 2017 seien jedes Jahr im Schnitt 21 Millionen Kinder überhaupt nicht vor Masern geschützt worden, schätzt das Kinderhilfswerk der UN, inzwischen sind das 169 Millionen.



In den USA sei die Zahl der komplett ungeimpften Kinder in dieser Zeit auf 2,5 Millionen angewachsen (7,9 pro 1000 Einwohner) gefolgt von Frankreich (608.000, Rate: 9,1/1000) und UK (527.000, Rate: 8,0/1000).



Deutschland liegt als Industrieland deutlich darunter (168.000, Rate: 2,0/1000).



Bei den Schwellen- und 3. Welt-Ländern liegt Nigeria mit 4 Mio. ungeschützten Kinder und einer Rate von 20,7/1000 an der Spitze dieser Negativspirale.

Nach

https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/praevention/article/985462/heisses-eisen-unterschiedliche-positionen-masern-impfpflicht.html



Hochdramatisch ist die Lage in Madagaskar: Von Anfang September 2018 an wurden in Madagaskar rund 124.515 Fälle von Masern-Infektionen gemeldet. 1205 Menschen seien gestorben. Am stärksten sei die Hauptstadt Antananarivo mit ihrer Umgebung betroffen. Die meisten Opfer dieser Masernepidemie sind Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren wie die WHO im März berichtete. Die Organisation hat in dem Inselstaat gemeinsam mit örtlichen Behörden eine Impfkampagne begonnen, die gut sechs Millionen Kinder erreichen soll.

Nach https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/masern/article/985524/masern-epidemie-1205-tote-madagaskar.html



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

