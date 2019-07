Ärzte Zeitung online, 08.07.2019 1

Infektionen

Neuer Verdachtsfall auf Masern in Wuppertal

Zu acht Masernfällen der vergangenen drei Wochen in Wuppertal ist ein Verdachtsfall hinzugekommen.

WUPPERTAL. Zu acht Masernfällen der vergangenen drei Wochen in Wuppertal ist ein Verdachtsfall hinzugekommen. Das Gesundheitsamt der Stadt hat mehr als 400 Kontaktpersonen der Erkrankten kontaktiert und sie gebeten, ihren Impfstatus zu überprüfen. Das teilte Matthias Buntrock-Schweer vom Gesundheitsamt der Stadt auf Anfrage der „Ärzte Zeitung“ mit.

Insgesamt 19 nicht ausreichend geimpfte Kinder und Jugendliche seien vorsorglich für eine Höchstdauer von drei Wochen vom Besuch der Kindertagesstätten und Schulen befreit worden. Zuvor hatte es in den letzten beiden Jahren einen größeren Masernausbruch in Duisburg und in Köln gegeben. Die Bundesregierung bereitet derzeit eine Impfpflicht gegen Masern für Kinder vor. (mmr)

