Tuberkulose

Moskau: Osten im Fokus bei TB-Konferenz der WHO

NEU-ISENBURG. Am 16. und 17. November findet in Moskau die erste globale WHO-Tuberkulose-Konferenz mit Ministern aus über hundert Ländern sowie Vertretern von Organisationen und NGOs statt. Besonders auch Osteuropa und Zentralasien sind schwer von der Krankheit betroffen, teilt "Ärzte ohne Grenzen" mit. Jeder zweite Patient in Ländern wie Russland, Georgien, Ukraine sei bereits mit resistenten Keimen infiziert. (eis)