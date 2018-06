Ärzte Zeitung online, 29.06.2018 1

Meningitis

Forscher warnen vor "Zecken-Jahr" 2018

MÜNCHEN. In diesem Sommer wird es besonders viele Zecken geben und damit eine höhere Gefahr, an Meningitis oder Borreliose zu erkranken, warnen Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). "In diesem Jahr ist das Risiko insgesamt besonders hoch", wird Privatdozent Dr. Gerhard Dobler in einer Mitteilung des DZIF zitiert. "Wir werden die höchste Zahl an Zecken in den letzten zehn Jahren haben."

Gemeinsam mit Kollegen hat Dobler ein Modell entwickelt, mit dem die Zeckendichte schon im Winter für den jeweils kommenden Sommer vorausgesagt werden kann. Für 2018 wurde die höchste Zeckendichte seit zehn Jahren vorausgesagt – und Dobler weiß mittlerweile, dass sich diese Voraussage genau erfüllen wird (Exp Appl Acarol 2018; online 30. Mai). (eb)

