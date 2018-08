Ärzte Zeitung online, 28.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Marihuana-Konsum

THC noch Tage nach Konsum in Muttermilch nachweisbar

SAN DIEGO. Wie lange sich Tetrahydrocananbinol (THC), der primäre psychoaktive Wirkstoff von Marihuana, in Muttermilch nachweisen lässt, haben Forscher der University of California in San Diego untersucht.

Wie die Uni mitteilt, haben die Wissenschaftler 54 Muttermilch-Proben von 50 Frauen, die Marihuana entweder täglich, wöchentlich oder sporadisch konsumierten, analysiert.

Die Droge sei dabei in den meisten Fällen inhaliert worden (Pediatrics 2018; online 27. August). In 63 Prozent der Proben konnte THC auch noch bis zu sechs Tage nach dem berichteten Konsum nachgewiesen werden.

Die Mengen an THC in der Milch seien relativ gering gewesen, so die Forscher in der Mitteilung. Dennoch könne man nicht sagen, ob der Wirkstoff für Kinder in jeder Dosis schädlich ist oder ob es auch sichere Dosierungen gibt. (grz)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich