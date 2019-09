Erweitern Sie Ihren individuellen Themenmix im kostenlosen Newsletter der Ärzte Zeitung mit unserem neuen Themenfeld Kindergesundheit . Einfach in der Newsletterverwaltung auf springermedizin.de das Thema hinzubuchen oder dort - nach einer einfachen Registrierung - unseren Newsletter erstmals bestellen.

Ärzte Zeitung online, 19.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hand-Fehlbildungen

DEGUM will Ultraschall in zwölfter Woche

BERLIN. In die Diskussion um Babys, die in einer Gelsenkirchener Klinik mit einer deformierten Hand zur Welt kamen, schaltet sich nun die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) ein. DEGUM-Vorstandsmitglied Professor Peter Kozlowski fordert, die frühe Ultraschall-Feindiagnostik um die zwölfte Woche in den GKV-Leistungskatalog aufzunehmen. Diese könnte den meisten Schwangeren die Sorge vor Fehlbildungen nehmen. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich