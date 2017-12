Ärzte Zeitung online, 15.12.2017 1

Orale Gerinnungshemmer

Thromboseschutz funktioniert bei Krebskranken auch oral

Tiefe Venenthrombosen sind bei Krebspatienten häufiger als in der Normalbevölkerung. Zur Sekundärprophylaxe werden niedermolekulare Heparine subkutan empfohlen. Da die Adhärenz bei Injektionen geringer ist als bei der Einnahme von Medikamenten, werden orale Gerinnungshemmer geprüft.

Von Nicola Siegmund-Schultze

Kontrolle des Beinumfangs: Ist es erneut zu einer Thrombose gekommen? © klick61 / fotolia.com

ATLANTA. Das Risiko für tiefe Venenthrombosen (VTE) ist bei Tumorpatienten erhöht und kann den positiven Effekten einer Therapie entgegenwirken. Niedermolekulare Heparine werden international, auch in den Richtlinien der europäischen Fachgesellschaft ESMO zum Beispiel, für die Behandlung bei VTE empfohlen, aber sie müssen täglich subkutan injiziert werden. Die Adhärenz lässt bei vielen Patienten mit der Zeit nach.

Bei der 59. Jahrestagung der American Society of Hematology in Atlanta (ASH) sind jetzt die Ergebnisse einer großen, randomisierten Studie zum Vergleich von Sicherheit und Effektivität des oralen Antikoagulans Edoxaban mit dem subkutan applizierbaren niedermolekularen Heparin Dalteparin bei Krebspatienten vorgestellt worden. "Diese Daten werden unsere klinische Praxis verändern", kommentierte der Generalsekretär der ASH Professor Robert Brodsky von der Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore die Auswahl der Studie zu einem "Late Breaking Abstract" (LBA-6).

12,8 % betrug die Rate des primären Endpunktes (erste rekurrierende VTE oder ein Blutungsereignis) in der Edoxaban-Gruppe. Unter Dalteparin waren 13,5 Prozent von einem solchen Ereignis betroffen.

In die Studie wurden 1050 Krebspatienten an 114 Zentren in 13 Ländern aufgenommen. 10 Prozent hatten ein hämatologisches Malignom, die übrigen solide Tumoren. Die Teilnehmer hatten entweder akut symptomatische oder diagnostisch gesicherte asymptomatische VTE. Sie wurden 1:1 randomisiert in einen Studienarm, in dem zunächst 5 Tage ein niedermolekulares Heparin täglich subkutan gegeben und danach auf Edoxaban oral umgestellt wurde (60 mg täglich) oder Dalteparin s.c. für 30 Tage in einer Dosierung von 200 IU/kg Körpergewicht gefolgt von einer reduzierten Dosis (150 IU/kg KG). Die Behandlung erfolgte in beiden Armen für maximal 12, mindestens aber 6 Monate.

Primärer Endpunkt war eine erste rekurrierende VTE oder ein Blutungsereignis ("major bleeding event"). Bei 12,8 Prozent in der Edoxaban-Gruppe trat dieser primäre Endpunkt ein und bei 13,5 Prozent unter Dalteparin. "Das Ergebnis zeigt eine klare Nicht-Unterlegenheit von Edoxaban gegenüber Dalteparin an, das war das Ziel", erläuterte Professor Gary E. Raskob von der University of Oklahoma in Oklahoma City. Von diesen Ereignissen waren 6,5 Prozent VTE in der Edoxaban-Gruppe und 6,3 Prozent Blutungen, in der Dalteparin-Gruppe waren 10,3 Prozent VTE und 3,2 Prozent Blutungen. "Es gab zwar mehr Blutungen unter Edoxaban, aber dafür weniger VTE und schwere ‚major bleedings‘ waren in beiden Gruppen vergleichbar häufig", sagte Raskob. Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt traten bei Patienten mit gastrointestinalen Tumoren unter Edoxaban häufiger auf als bei Dalteparin. Das Überleben für 12 Monate ohne eine erneute VTE oder ein Blutungsereignis war mit 55 und 56 Prozent in beiden Gruppen vergleichbar.

"Wenn die Prophylaxe von tiefen Venenthrombosen durch Gerinnungshemmer gegenüber dem erhöhten Risiko für Blutungen durch die Therapie abgewogen werden muss, kommen wir bei Tumorpatienten für Edoxaban und Dalteparin zu einem vergleichbaren Ergebnis", resümierte Raskop. Eine weitere Perspektive sei nun zu klären, welche oralen Antikoagulanzien im Kontext welcher Chemotherapien und für welche Tumorarten am günstigsten seien.