Zytostatika sicher handhaben

HAMBURG. Zytostatika können krebserzeugende, keimzellmutagene und reproduktionstoxische Eigenschaften haben und damit bei unsachgemäßer Handhabung die Gesundheit des Personals gefährden, das im Berufsalltag mit ihnen umgeht. Diese Gefährdung betrifft insbesondere Beschäftigte in Krankenhäusern, Apotheken, ärztlichen Praxen und ambulanten Einrichtungen sowie zunehmend auch in der Veterinärmedizin. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) informiert in ihrer Broschüre „Zytostatika im Gesundheitsdienst“ über die sichere Handhabung von Zytostatika.

Der bislang unter der Bestellnummer „M620“ bekannte Ratgeber ist überarbeitet worden und nun unter der Bestellnummer „BGW 09-19-042“ erhältlich, teilt die BGW mit.

Der Ratgeber basiert auf den aktuellen Arbeitsschutzvorschriften wie der Gefahrstoffverordnung und der TRGS 525 „Gefahrstoffe in Einrichtungen der medizinischen Versorgung“, die mittlerweile auch die Veterinärmedizin einschließt. Zudem berücksichtigt er neue Stoffe und Arbeitsverfahren.

Unternehmer im Gesundheitsdienst sowie Fachleute für Arbeitsschutz erfahren in der Broschüre, wie sie im Betrieb die stoffbezogenen Gefährdungen, die von einem Umgang mit Zytostatika ausgehen, minimieren, heißt es in der Mitteilung. Auch die Beschäftigten selbst erhalten in dem Heft Informationen für ihren Arbeitsalltag. (eb)

Link zum Ratgeber. Gleichzeitig stellt die Berufsgenossenschaft dort Betriebsanweisungen für Tätigkeiten mit Zytostatika zur Verfügung.

