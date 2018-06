Ärzte Zeitung online, 04.06.2018 1

US-Krebskongress

Hoffnung bei Brustkrebs mit Metastasen durch Kombitherapie

Für Frauen mit fortgeschrittenem Brustkrebs stehen die Überlebenschancen schlecht. Umso mehr wiegen Studien, die auf eine Verlängerung der Lebenszeit deuten, wie MONALEESA-3, deren Daten jetzt beim US-Krebskongress ASCO vorgestellt wurden.

Von Nicola Siegmund-Schulze

Brustkrebszellen. Haben sie Metastasen gebildet, wird die Therapie meist sehr schwer. © Gschmeissner Steve / Science Pho

CHICAGO. Eine Therapie mit dem CDK4/6-Inhibitor Ribociclib in Kombination mit Fulvestrant verlängert das progressionsfreie Überleben im Vergleich zur Fulvestrant-Monotherapie bei postmenopausalen Frauen mit fortgeschrittenem, hormonrezeptorpositiven (HR+) Her2-negativen Mammakarzinom deutlich, und zwar um durchschnittlich fast 8 Monate. "Die Daten der MONALEESA-3-Studie belegen einen klaren klinischen Benefit durch die Kombination von Ribociclib mit Fulvestrant gegenüber der Hormonmonotherapie", sagte Prof. Dennis J. Slamon vom UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center in Los Angeles bei der 54. Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago.

Die durchschnittliche Verlängerung der progressionsfreien Phase (PFS) von 12,8 Monaten unter Fulvestrant auf 20,4 Monate durch die Kombination sei ein großer Fortschritt. "Frauen in allen Subgruppen haben von der Kombination profitiert, auch nach vorangegangener endokriner Behandlung. Stärker war der Vorteil allerdings bei de-novo-diagnostizierten Patientinnen, die von Anfang an parallel zur Hormontherapie eine CDK4/6-Inhibition erhielten", so Slamon zur "Ärzte Zeitung".

Im first-line-Setting bei Neudiagnosen war zum Zeitpunkt der Auswertung median 20,4 Monate nach Randomisierung das mediane PFS in der Ribociclibgruppe noch nicht erreicht, 70 % waren nach 16,5 Monaten noch progressionsfrei. In der Placebogruppe betrug das PFS bei Erstlinienbehandlung 18,3 Monate.

Die MONALEESA-3-Studie ist eine kontrollierte multizentrische Phase-3-Studie zur Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit von Ribociclib (600 mg/Tag für 3 Wochen, 1 Woche Pause) in Kombination mit Fulvestrant (500 mg/Tag) versus Placebo plus Fulvestrant. Der CDK4/6-Inhibitor wird in dieser Untersuchung sowohl in der Erst-, als auch in der Zweitlinienbehandlung geprüft. Die 726 Patientinnen wurden nach Leber- und Lungenmetastasen und nach vorangegangener endokriner Therapie (maximal eine Hormonbehandlung) stratifiziert und 2 : 1 in die Verum- oder Placebogruppe randomisiert. Primärer Endpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben (PFS).

Die Wahrscheinlichkeit für ein Fortschreiten der Erkrankung war in der Ribociclib-Gruppe signifikant geringer als bei Placebo (Hazard Ratio: 0,59). "Es gibt auch einen Trend zu einem Vorteil im Gesamtüberleben unter Ribociclib, aber die Differenz zum Placeboarm war bei der aktuellen Auswertung nicht signifikant", erläuterte Slamon. Die Verträglichkeit von Ribociclib sei im Allgemeinen gut. Neutropenien, die häufigste unerwünschte Wirkung des CDK4/6-Inhibitors, seien im Allgemeinen nicht so ausgeprägt und lang anhaltend wie unter Zytostatika.

Die Datenlage spreche insgesamt dafür, bei fortgeschrittenem, HR-positivem Her2-negativem metastasierten Brustkrebs die Hormontherapie direkt mit einer CDK4/6-Inhibition zu kombinieren, so Slamon. Auch in der Zweitlinie sei die Kombi wirksamer als die Monotherapie und damit sinnvoll. Der Hormonrezeptorstatus sei bislang der einzige prädiktive Faktor, der mit einer Response auf eine CDK4/6-Inhibition assoziiert sei. Zirka 70 % der Frauen mit metastasiertem Mammakarzinom sind HR+ und damit Kandidatinnen für eine Hormontherapie. Die CDK4/6-Hemmung hat das Ziel, der Entwicklung von Resistenzen gegenüber der Hormonbehandlung entgegenzuwirken. Ribociclib ist in Europa als Erst- und Zweitlinientherapie in Kombination mit Aromatasehemmer zugelassen.

