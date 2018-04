Ärzte Zeitung online, 18.04.2018 1

Berufsleben

Bewerbung für RheumaPreis läuft

Der RheumaPreis prämiert Projekte und Konzepte, die Menschen mit Rheuma die Berufstätigkeit ermöglicht.

WIESBADEN. Auch in diesem Jahr zeichnet die Initiative RheumaPreis wieder Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber aus, die gemeinsam Lösungen für eine Berufstätigkeit mit Rheuma gefunden haben.

Berufstätige und Menschen in der beruflichen Ausbildung mit Rheuma können sich bis zum 30. Juni 2018 für den Preis bewerben, heißt es in einer Mitteilung des Organisationsbüros des RheumaPreises.

Die Auszeichnung wird gemeinsam an Arbeitnehmer und Arbeitgeber vergeben, das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro geht an den Arbeitnehmer.

Auch Arbeitgeber dürfen in diesem Jahr erstmalig Projekte einreichen, mit denen sie den Berufsalltag von Arbeitnehmern mit Rheuma verbessern. (eb)

Bewerbungsunterlagen unter www.rheumapreis.de.

