Fortbildung

Klavierkurs für Ärzte in London

LONDON. "Piano Music Docs" – so lautet der Titel einer Klavierkurs-Reihe für Ärzte, die seit 2011 in Wien stattfindet. Der Pianist, Dirigent und Arzt Wolfgang Ellenberger hat als Kursleiter jetzt einen neuen Veranstaltungsort im Programm. In der Niederlassung des Leipziger Klavierfabrikanten Blüthner in London finden vom 15. bis 18. Februar 2018 erstmals die "Piano Music Docs" statt. Den Blüthner-Klang kennt so gut wie jeder: 1969 spielte Paul McCartney auf einem Blüthner-Flügel in London das weltbekannte Beatles-Stück "Let It Be" ein. Der Geschäftsführer des Familienunternehmens Dr. Christian Blüthner-Haessler ist ebenfalls Arzt.

An meist fabrikneuen Blüthner-Flügel am Londoner Standort bekommt jeder Teilnehmer täglich Einzelunterricht und es kann ausgiebig geübt werden. In einem Abschlusskonzert können alle Teilnehmer unabhängig von ihrem Niveau die erlernten Musikstücke zum Besten geben. Zielgruppe sind nicht nur Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Pharmazeuten sondern allgemein Gesundheitsberufler. Für den Kurs wurden zehn Fortbildungspunkte von der Ärztekammer Niedersachsen genehmigt. (sha)

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ellenberger.hamburg/bluethner