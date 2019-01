Ärzte Zeitung online, 07.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Verbraucherschützer

Französisches Nährwert-Logo als Blaupause!

BERLIN. Die Verbraucherzentralen machen sich für eine einfache Farb-Kennzeichnung auf Lebensmittelpackungen stark, um eine gesündere Ernährung zu erleichtern.

Das in Frankreich eingeführte System Nutri-Score, das aus einer fünfstufigen Farbskala mit Buchstaben besteht, biete die Chance, positive und negative Elemente von Fertigprodukten in einem einzigen Wert erkennbar zu machen, so der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller.

Es ermögliche zudem, nach langem Streit um Nährwert-Kennzeichnungen aus „den Schützengräben der Vergangenheit“ herauszukommen. Die Bundesregierung solle zügig ein solches Modell umsetzen. „Die Zeit drängt“, sagte Müller.

Das 2017 in Frankreich eingeführte Nutri-Score-System beschränkt sich auf fünf Wertungsstufen – von dunkelgrün mit einem „A“ für die günstigste Nährwertbilanz bis dunkelorange oder rot mit einem „E“ für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird dann auf der Packung größer hervorgehoben.

Diese Darstellung in einem Wert sei ein Schritt nach vorn, betonte der vzbv-Chef. Verrechnet würden dabei der Gehalt problematischer Bestandteile wie Zucker, Salz und Fett, aber auch positive Bestandteile wie Ballaststoffe, Proteine, Früchte und Gemüse. Hersteller können das Logo freiwillig verwenden. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich