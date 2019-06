Ärzte Zeitung online, 18.06.2019 1

Forschungsnetzwerk

Uni Hohenheim verschreibt sich Cannabis

„Cannabis hat Zukunft“, glaubt die Universität Hohenheim. Deswegen haben sich deren Forscher mit kanadischen Kollegen zusammengetan, damit Deutschland beim Cannabis-Boom nicht abgehängt wird.

Marijuana in der Nahaufnahme: Ein Forschernetzwerk will, dass Deutschland bei Cannabis nicht den Anschluss verliert. © Opra / stock.adobe.com

HOHENHEIM. Ein deutsch-kanadisches Forscherteam will Cannabis wissenschaftlich enttabuisieren und nimmt die Wirkung als Heilpflanze in den Fokus – abseits der Rauschwirkung. Heute nimmt das Netzwerk “Medizinisch phytocannabinoid-reiches (PCR) Cannabis“ offiziell die Arbeit auf und präsentiert sich erstmals der Öffentlichkeit in Stuttgart.

„Cannabis hat ein enormes Potenzial in der Medizin, der Ernährung und der Körperpflege“, schreibt die Universität in einer Mitteilung. Durch die Kooperation mit kanadischen Kollegen und Unternehmen erhoffen sich die Wissenschaftler von deren Know-how in Anbau, Weiterverarbeiter und der Herstellung von Endprodukten zu profitieren. 80 Prozent der größten Cannabis-Produzenten der Welt kommen demnach aus Kanada.

Auch in Deutschland kommt der Boom an. Hierzulande wird die Pflanze immer häufiger als Medikament verschrieben. 2018 wanderten rund 145.000 Einheiten cannabishaltiger Zubereitungen und unverarbeiteter Blüten über die Abgabeschalter der Apotheken, so der Apothekerverband ABDA. Ein Jahr zuvor waren es etwa 44.000 Einheiten. 2020 soll in Deutschland zum ersten Mal Cannabis für medizinische Zwecke geerntet werden.

Deutschland soll im Spiel bleiben

„Wir wollen die Grundlage schaffen, dass in Deutschland Cannabis angebaut werden und sich ein erfolgreicher Markt etablieren kann“, sagt die nationale Koordinatorin des Netzwerks, Prof. Simone Graeff-Hönninger zur Zielsetzung. Das jahrzehntelange Anbauverbot habe dazu geführt, dass es in Deutschland an medizinischem Cannabis-Wissen fehle und somit auch die Kenntnis, wie wirksame Medikamente aus der Pflanze produziert werden.

Auf 18 Monate ist das Netzwerk momentan zunächst angelegt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert es.

Cannabis wird von immer mehr Ländern auch zum Freizeitkonsum legalisiert. Illinois kündigte vor wenigen Tagen an, als elfter US-Bundesstaat Cannabis zu legalisieren. In Kanada ist die Droge seit letztem Jahr legal; Luxemburg prüft momentan die Freigabe der Pflanze. (ajo)

