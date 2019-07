Ärzte Zeitung online, 02.07.2019 1

Nach fleischlosen Burgern

Fast-Food-Kette macht Gemüse aus Fleisch

Jeder Trend produziert eine Gegenbewegung: Nach dem Boom des fleischlosen Beyond Meat-Burgers bringen Fleischliebhaber jetzt Gemüse aus Fleisch auf den Markt.

Die Fleisch-Karotte: So sieht sie laut Arbys’s aus. © Screenshot aus dem Youtube-Video von Arby's: https://www.youtube.com/watch?v=HIARm3780Ik

NEW YORK. Fleischersatzhersteller wie Beyond Meat boomen, der Hype um die veganen Burger ist riesig. Doch jetzt wird der Spieß umgedreht: Die Fast-Food-Kette Arby’s bläst zum Gegenangriff. Das US-Unternehmen verspricht eine ganz neue Essenskategorie: „Meat Vegetables“ (auf Deutsch: Fleischgemüse), kurz „Megetables“.

In einem Video zeigt die Kette ihr erstes Produkt: Die „Marrot“ – Kofferwort aus dem Englischen: „meat“, Fleisch, und „carrot“, Karotte) besteht aus gewürzter Putenbrust, die in ein Passiertuch eingewickelt, sous-vide gegart und mit getrocknetem Karottensaftpulver eingerieben wird. Anschließend wird die Kunstkarotte für eine Stunde gebraten.

Sind Amerikaner generell Fleisch-Enthusiasten?

„Es ist kein PR-Stunt“, versichert ein Arby’s-Sprecher am Montag auf dpa-Nachfrage. Bislang probiert die 1964 in Ohio gegründete und 3300 Filialen zählende Kette ihre Fleischgemüse-Kreationen noch in der Testküche. „Wir haben vor, sie in unseren Restaurants zu verkaufen“, sagt der Sprecher. „Wir arbeiten momentan daran.“

„Wenn andere Fleisch aus Gemüse machen können, warum sollten wir dann kein Gemüse aus Fleisch machen können?“, fragt Arby’s-Marketingchef Jim Taylor im Firmenblog. Fleischersatzprodukte versuchten letztlich doch nur, Gemüse so aussehen zu lassen wie das, was Amerikaner wirklich wollten, meint Taylor: „Leckeres Fleisch“.

Ob Arby’s die Aktion wirklich durchzieht oder sich nur kurz eine Scheibe vom aktuellen Hype abschneiden will, bleibt abzuwarten. Zuzutrauen wären die „Megetables“ der Kette mit dem Slogan „Wir haben das Fleisch“ wohl.

Andere Ketten – von TGI Fridays über White Castle bis hin zu Burger King – reißen sich um die veganen Burger von Beyond Meat und dessen Rivalen Impossible Foods. (ajo, zum Teil mit dpa-Material)

