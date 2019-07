Ärzte Zeitung online, 08.07.2019 1

Medizinstudium ab 2020

Chemnitz mit 50 neuen Studienplätzen

CHEMNITZ. Ein neuer Modellstudiengang Humanmedizin soll in Chemnitz von Herbst 2020 an beginnen. Wie das sächsische Gesundheitsministerium mitteilte, sollen künftig jährlich 50 Studenten ihr Studium in Chemnitz aufnehmen.

Bisher kann in Sachsen in Dresden und Leipzig Medizin studiert werden, wo sich auch die beiden Universitätsklinika des Freistaats befinden. In Chemnitz gibt es das Klinikum Chemnitz, das mit 1765 Planbetten neben den beiden Universitätsklinika als dritter Maximalversorger des Freistaats eingestuft ist.

Entsprechend soll das Krankenhaus als Praxispartner des Studiengangs fungieren, weitere Akteure sind die Technische Universität Dresden, ihre Weiterbildungshochschule DIU und das Universitätsklinikum Dresden.

Der Medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresden, Michael Albrecht, sprach von einem „versorgungsorientiertem Studium“, das in Chemnitz geplant sei und das die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass die Studenten „sich für eine Niederlassung in der Region entscheiden“. Der genaue Lehrplan des Studiengangs werde derzeit erarbeitet. (sve)

