Uni Lübeck

Kinderärztin an der Spitze

LÜBECK. Professor Gabriele Gillessen-Kaesbach ist seit Jahresbeginn neue Präsidentin der Lübecker Universität. Die Fachärztin für Kinderheilkunde und für Humangenetik ist die erste Frau an der Spitze der Stiftungsuniversität. Die 64-Jährige folgt auf den Endokrinologen Professor Hendrik Lehnert.

Sie will die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Gesellschaft am Standort Lübeck verstärken und den Dialog zwischen Studierenden, Mitarbeitern und Vertretern von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft intensivieren. In der Hansestadt sind rund 5000 Studierende eingeschrieben – mehr als je zuvor. Wichtigstes Fach bleibt die Medizin.

Gillesen-Kaesbach ist bundesweit unter anderem als Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik aktiv. (di)