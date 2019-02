Ärzte Zeitung online, 14.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bundestag

Gute Karten für Neuregelungen bei Organspende

Die Organspendenreform biegt in die Zielgerade ein: Heute wird der Bundestag wohl Grünes Licht geben für Spahns Gesetzentwurf. Damit würden künftig die Transplantationsbeauftragten gestärkt.

Von Rebekka Höhl

Mit der Organspendenreform soll ein Grundstein für steigende Organspendezahlen gelegt werden. © Robert Byron / iStock / Thinkstock

BERLIN. Während die Debatte um eine doppelte Widerspruchslösung für potenzielle Organspender im Bundestag noch anhält, hat der Gesetzentwurf zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO) die Zielgerade erreicht.

Nachdem gestern bereits der Gesundheitsausschuss des Bundestages den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende (GZSO) gebilligt hat, dürfte er heute auch das Parlament ohne große Änderungen passieren. Damit wird ein wichtiger Grundstein für steigende Organspendezahlen gelegt.

Nach dem zweiten Durchgang im Bundesrat kann das nicht zustimmungspflichtige Gesetz voraussichtlich Anfang April in Kraft treten.

Denn erst im vergangenen Sommer hatten Forscher aus Kiel in einer Studie darauf hingewiesen, dass einer der Hauptgründe für den Mangel an Spenderorganen im Meldewesen von Klinikseite liege. Und genau hier setzt der Gesetzentwurf an mit strukturellen und finanziellen Verbesserungen.

Die fünf wesentlichen Eckpunkte des neuen Organspende-Getzes (GZSO)

Transplantationsbeauftragte sollen künftig freigestellt werden. Die Freistellung erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der Intensivbehandlungsbetten. Den 1246 Entnahmekrankenhäusern sollen dabei die tatsächlichen Aufwendungen für die Freistellung ersetzt werden. Zudem sollen die Transplantationsbeauftragten uneingeschränktes Zutrittsrecht auf die Intensivstationen erhalten. Bislang erhalten die Krankenhäuser für die Entnahme von Organen eine Pauschale. Auch das soll sich ändern: Die Pauschale soll sich künftig am tatsächlichen Aufwand für jeden einzelnen Prozessschritt einer Organspende orientieren. Es wird flächendeckend ein neurologischer Konsiliardienst eingeführt, damit künftig jederzeit qualifizierte Ärzte bereitstehen, um auf Anfrage einer Klinik den Hirntod eines Patienten festzustellen. Die Kliniken müssen zukünftig verbindliche Verfahrensanweisungen erarbeiten, mit der die Zuständigkeiten und Handlungsabläufe für den gesamten Prozess einer Organspende festgelegt werden. Um das Meldewesen zu verbessern, das Kieler Forscher im vergangenen Sommer in einer Studie als neuralgischen Punkt für die Spenderzahl ermittelt hatten, wird auch am Qualitätsmanagement geschraubt: Die Kliniken müssen künftig verbindliche Verfahrensanweisungen erarbeiten, mit der die Zuständigkeiten und Handlungsabläufe für den gesamten Prozess einer Organspende festgelegt werden.

Insgesamt sollen durch die Reform rund 35 Millionen Euro pro Jahr mehr in die Strukturen der Organentnahme in Kliniken fließen. Wir informieren, wie der Abstimmung heute im Einzelnen verlaufen ist. (reh/HL)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich