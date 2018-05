Ärzte Zeitung online, 23.05.2018 1

Antibiotikaresistenz

Tests sollen Ärzten Verschreibungsdruck nehmen

Schnelltests und weniger Verschreibungsdruck in den Arztpraxen sollen helfen, den Verbrauch an Antibiotika zu senken. Auch das Gesundheitsministerium ist aktiv.

Von Anno Fricke

Petrischale auf Forscherhand: Schnelltests sollen Ärzte bei der Antibiotikaverordnung unterstützen. © picprofi /stock.adobe.com

BERLIN. Antibiotikaresistenzen sind eine tödliche Gefahr. Wissenschaftler an der Berliner Charité schätzen, dass in Deutschland zwischen 1000 und 4000 Menschen im Jahr daran sterben, etwa 25.000 in Europa. Weltweit sind es möglicherweise 700.000 Opfer, die die Antibiotikaresistenzen im Jahr fordern.

Verbrauch von Antibiotika 700 bis 800 Tonnen Antibiotika wurden im Jahr 2015 in der Humanmedizin eingesetzt. Rund 1300 Tonnen Antibiotika im Jahr verbraucht die Veterinärmedizin, zum Beispiel in der Tiermast. In der EU liegt Deutschland bei der Humanmedizin im unteren Drittel des Antibiotika-Verbrauchsrankings. Quelle: GERMAP 2015

Ärzten ist das Phänomen nicht fremd. 75 Prozent der Ärzteschaft habe bereits einmal ein Therapieversagen bei Antibiotika erlebt, sagte VDGH-Vorstandschef Matthias Borst zum Auftakt der öffentlichen Mitgliederversammlung des Verbands der Diagnostica-Industrie in Berlin.

Die Hersteller spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Produktion von Schnelltests, die den Verbrauch von Antibiotika senken helfen sollen, zum Beispiel, indem sie den Arzt schnell darüber informieren, ob eine Infektion viralen oder bakteriellen Ursprungs ist.

Gesamtverbrauch muss runtergehen

Resistenzbildung ist eine natürliche Reaktion der Keime auf die Antibiotikagaben. "Wir müssen schnell den Gesamtverbrauch einschränken", sagte Professor Klaus Heeg, ärztlicher Direktor, Medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Universitätsklinikum Heidelberg.

Es sei ganz eindeutig: "Je mehr Antibiotika man gibt, desto mehr Resistenzen gibt es", sagte Heeg. Noch sei kein hochspezifischer Test verfügbar. Der sei aber für die niedergelassenen Ärzte wichtig. 90 Prozent der Antibiotika würden von den niedergelassenen Ärzten verordnet, sagte Heeg. Vor allem bei Atemwegsinfektionen seien neun von zehn Antibiotikaverordnungen unnötig, weil sie gegen Vireninfektionen nichts ausrichten könnten.

Projekt: Resist

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die Ersatzkassen haben daher das vom Innovationsfonds mit 14 Millionen Euro unterstützte Projekt "Resist" aufgelegt, um an der Verschreibungspraxis etwas zu ändern. 2500 Ärzte nehmen teil. "Kommunikation kann den Verbrauch senken", sagte Ute Leonhardt vom Verband der Ersatzkassen (vdek).

Der Arzt müsse dem Patienten vermitteln, dass er auch mit Antibiotika nicht schneller gesund werde, wenn seine Infektion viral sei, sagte Leonhardt. Dr. Bernhard Gibis von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) gab als Ziel aus, das Projekt in die Regelversorgung zu überführen. Ende Juli 2019 könne die Evaluation beginnen, 2020 lägen die Ergebnisse vor, so Gibis.

Unterstützt werden müssten alle Anstrengungen durch für die Ärzte in den Praxen praktikable Tests, waren sich die Experten einig. Die könnten zwar nur Wahrscheinlichkeiten liefern, seien aber die Türöffner für die richtige Therapie. Die Kassen müssten schnell damit beginnen, die Tests zu erstatten. Um die notwendigen Skaleneffekte zu erzielen, dürften die Tests zudem nicht die Laborbudgets der Vertragsärzte strapazieren.

Beschlüsse liegen bereits vor

An dieser Stelle tut sich etwas. Die Selbstverwaltung hat den Auftrag aus dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) vom März 2017 umgesetzt, zu erörtern, in welchem Umfang Diagnostika zur schnellen und zur qualitätsgesicherten Antibiotikatherapie in der vertragsärztlichen Versorgung eingesetzt werden können.

Die Beschlüsse des Bewertungsausschusses lägen schon zur Rechtsaufsicht im Gesundheitsministerium, sagte der zuständige Unterabteilungsleiter Heiko Rottmann-Großner.

