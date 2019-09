Ärzte Zeitung online, 25.09.2019 1

Nach Tod durch Giftstoff

Auch Säugling starb an Organversagen

Nach dem Tod durch eine vergiftete Arznei aus einer Kölner Apotheke ist nach der Mutter auch das tote Baby obduziert worden. Ergebnis: Organversagen

Nach dem Tod durch eine vergiftete Arznei aus einer Kölner Apotheke ist nach der Mutter auch das tote Baby obduziert worden. © Marcel Kusch/dpa

KÖLN. Nach dem Tod durch eine vergiftete Arznei aus einer Kölner Apotheke ist nach der Mutter auch das tote Baby obduziert worden. „Auch der Säugling ist an multiplem Organversagen gestorben“, sagte Staatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwoch. Die gleiche Todesursache hatten die Ermittler bereits für die Mutter des Babys bekannt gegeben.

Die 28-jährige Kölnerin war in der vergangenen Woche nach Angaben der Polizei gestorben, nachdem sie eine Glukose-Mischung aus einer Kölner Apotheke zu sich genommen hatte, die Teil eines Routine-Tests auf Gestationsdiabetes gewesen sei. Auch das Baby, das man noch durch einen Kaiserschnitt zu retten versuchte, kam ums Leben.

Die Ermittler hatten den toxischen Stoff in einem Behälter der Apotheke festgestellt, aus dem Bestandteile in kleinere Tüten umgefüllt werden. Diese in Apotheken abgefüllten Glukosezubereitungen werden häufig als günstigere Alternative zu Fertigpäparaten für einen oralen Glukosetoleranztest (oGTT) verordnet. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft hat dazu auch aufgrund zwischenzeitlicher Lieferschwierigkeiten bei der Fertiglösung auf ihrer Website auf die Apothekenrezeptur hingewiesen.

Um welchen den Abfüllungen beigemengten, toxischen Stoff es sich handelte, ist nach wie vor von der Polizei nicht bekannt gegeben worden. Unklar ist auch weiterhin, ob sich weitere vergiftete Mischungen im Umlauf befinden. Dem Aufruf der Polizei sind zumindest nach bisherigen Erkenntnissen bislang keine anderen Betroffenen gefolgt.

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein Verfahren gegen unbekannt eingeleitet, eine Mordkommission ermittelt in alle Richtungen. Bislang ist unklar, ob Fahrlässigkeit der Grund für die Verunreinigung des Mittels war oder ob jemand vorsätzlich handelte. (dpa)

