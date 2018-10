Ärzte Zeitung online, 19.10.2018 1

SpiFa-Fachärztetag

Ökonomischer Fußabdruck der Fachärzte

BERLIN. Fachärzte erbringen in Klinik und Praxis pro Jahr rund 462 Millionen Stunden Arbeitszeit, allein 202 Millionen Stunden im niedergelassenen Bereich. Das geht aus dem "Medizinisch-Ökonomischen Fußabdruck" hervor, den der Spitzenverband Fachärzte Deutschland jetzt veröffentlicht hat. SpiFa-Vorstandschef Dr. Dirk Heinrich betonte beim Fachärztetag am Freitag in Berlin, dass Ärzte und Ökonomie nicht selbstverständlich zusammengehörten. Allerdings agierten Ärzte auch als Unternehmer mit Investitionen von ca. 1,2 Milliarden Euro pro Jahr – vor allem in Neueinrichtung und Umgestaltung von Praxen sowie in medizinische Geräte. (run)

