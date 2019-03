Ärzte Zeitung online, 29.03.2019 1

Trotz steigender Arztzahlen

BÄK warnt vor Ärztemangel

In Deutschland arbeiten so viele Ärzte wie noch nie, offenbart die neue Ärztestatistik. Dennoch schlägt die Bundesärztekammer Alarm – und warnt vor erheblichen Engpässen in der medizinischen Versorgung.

Die Bundesärztekammer fürchtet offenbar einen Ärztemangel. Dass die Zahl der Medizinstudenten sinkt, lässt die Alarmglocken schrillen. © Coloures-Pic / stock.adobe.com

BERLIN. Trotz eines Zuwachses der Zahl berufstätiger Ärzte im vergangenen Jahr in Deutschland um 1,9 Prozent auf 392.402 sieht der Präsident der Bundesärztekammer, Professor Frank Ulrich Montgomery das Risiko „erheblicher Engpässe“ in der Gesundheitsversorgung.

Die Politik müsse endlich mit mehr Studienplätzen in der Humanmedizin gegensteuern, forderte er anlässlich der Veröffentlichung der neuen Ärztestatistik zum 31. Dezember 2018.

So sei die Zahl der Medizinstudenten seit dem Wintersemester 1990/91 von über 95.000 auf unter 90.000 im Wintersemester 2015/16 gesunken – trotz steigenden Bedarfs an ärztlicher Versorgung.

Bund und Länder hätten sich über Jahre durchgemogelt und sich darauf verlassen, dass Ärztinnen und Ärzte es schon richten würden. „Dieses Spiel macht der ärztliche Nachwuchs nicht mehr mit. Er ist nicht mehr bereit, über seine Belastungsgrenze hinauszugehen“, sagte Montgomery.

Ein gravierender Wandel spielt sich derzeit in der ambulanten Versorgung ab: Die Zahl in eigener Praxis niedergelassener Ärzte ist im vergangenen Jahr um 884 auf 117.472 gesunken.

Zugleich stieg aber die Zahl der angestellten Ärzte um 10,6 Prozent auf 39.816 (siehe nachfolgende Grafik). Ihre Zahl hat sich seit 1996 fast versechsfacht. (HL)

