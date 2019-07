Ärzte Zeitung online, 10.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Gesundheits-Apps und Co.

Kabinett beschließt "Digitale-Versorgung-Gesetz"

Das Bundeskabinett hat das Digitale-Versorgung-Gesetz durchgewunken. Jetzt geht es ins Parlament. Bald schon könnten Ärzte dann Apps verordnen dürfen. Gesundheitsminister Spahn kündigt zudem ein neues Gesetz an.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (r ) bei der Sitzung des Bundeskabinetts neben Peter Tauber, Staatssekretär im Verteidigungsministerium. © Michael Kappeler / dpa

BERLIN. Für Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) steht fest: Patienten von morgen werden keinen Arzt mehr wählen, der nur noch mit Karteikarten arbeitet.

Unmittelbar nachdem das Bundeskabinett am Mittwochmorgen den Entwurf des Digitale-Versorgung-Gesetzes (DVG) ins parlamentarische Verfahren übergeleitet hatte, war Spahn vor die Presse getreten. Mit dem Gesetz will der Minister Gesundheits-Apps verstärkt in die Versorgung bringen.

Als konkrete Beispiele nannte Spahn am Mittwoch in Berlin digitale Diabetiker-Tagebücher, Apps für Menschen mit Bluthochdruck, digitale Hilfen für Menschen mit Migräne oder für Schwangere.

Der Zugang zur Kassenzulassung solle zügig erfolgen. Nach einer Prüfung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf Sicherheit, Funktion und Qualität, Datenschutz und Datensicherheit soll die vorläufige Zulassung erfolgen.

Ein Jahr lang soll das Produkt dann von Ärzten zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden können. Danach muss der Hersteller nachweisen, dass sein Produkt die Versorgung verbessert. „Wir haben das Evidenzniveau bewusst niedrig angesetzt“, hatte Spahn bei einer früheren Gelegenheit dazu angemerkt.

Mit dem DVG kommen auf Ärzte noch weitere Änderungen zu. Sie sollen künftig auf ihren Internetseiten über Online-Angebote informieren dürfen. Die Aufklärung über Videosprechstunden soll nicht mehr zwingend einen persönlichen Erstkontakt voraussetzen.

Zudem soll die Vergütung für das Versenden eines elektronischen Arztbriefes künftig höher liegen als für ein Fax. Ärzten, die sich der weiterhin dem Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) verweigern, droht ab 1. März 2020 ein noch höherer Honorarabzug von 2,5 Prozent.

Im Moment liegt der Abzug bei einem Prozent vom Gesamthonorar, wenn sie seit dem 1. Juli 2019 kein Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) durchführen.

Datenschutz-Gesetz für E-Akte angekündigt

Spahn kündigte für den Herbst ein eigenes Datenschutz-Gesetz für die elektronische Patientenakte an. Dieses Projekt war vor wenigen Tagen aus dem aktuellen Entwurf des DVG gekippt worden.

Fortbestehende Datenschutz-Regelungen aus den Jahren bis 2003, die somit vor der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erstellt wurden, hätten das Verschieben erfordert, sagte der Minister am Mittwoch. Darauf hatte das Justizministerium in der Ressortabstimmung gedrängt.

Die Kassen seien aber weiterhin in der Pflicht, ihren Versicherten am 1. Januar 2021 eine elektronische Akte zur Verfügung zu stellen, sagte Spahn.

Zustimmung kam am Mittwoch vom Koalitionspartner. „Ich bin froh, dass es mit dem DVG nun endlich mit Schub weitergeht. Richtig ist aber, zur elektronischen Patientenakte muss endlich eine brauchbare und datenschutzkonforme Regelung her. Mit dem bisherigen Kuddelmuddel muss Schluss sein. Das gilt für neue, wie für bestehende Vorgaben, sagte der SPD- Gesundheitspolitiker Dr. Dirk Heidenblut. (af)

Wir haben den Beitrag aktualisiert am 10.07.2019 um 12:02 Uhr.

Lesen Sie dazu auch:

Medizin-Apps: Spahn sieht Ärzte in der Pflicht



Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich