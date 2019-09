Ärzte Zeitung online, 19.09.2019 1

GBA-Beschluss

Liposuktion wird Kassenleistung

BERLIN Das Plenum des Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) hat soeben in seiner Sitzung beschlossen, Liposuktion bei Lipödem des Stadiums 3 zulasten der Kassen zuzulassen. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Voraussetzung soll ein BMI von 35 sein. Wegen der zu erwartenden gesundheitlichen Risiken durch den Eingriff soll ab einem BMI von 40 die Liposuktion nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden. (af)

