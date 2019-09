Ärzte Zeitung online, 19.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



GBA-Beschluss

Liposuktion und NIPT werden Kassenleistung

BERLIN. Das Plenum des Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) hat soeben in seiner Sitzung beschlossen, Liposuktion bei Lipödem des Stadiums 3 zulasten der Kassen zuzulassen. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Voraussetzung soll ein BMI von 35 sein. Wegen der zu erwartenden gesundheitlichen Risiken durch den Eingriff soll ab einem BMI von 40 die Liposuktion nur in Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden.

Der Einschluss der Methode ist zunächst bis zum 31. Dezember 2024 befristet, da bis zu diesem Zeitpunkt die Ergebnisse der vom G-BA in die Wege geleiteten Erprobungsstudie zur Liposuktion bei Lipödem erwartet werden. Sobald die Studienergebnisse vorliegen, wird der G-BA abschließend zur Methode für alle Stadien der Erkrankung entscheiden, heißt es in einer Mitteilung.

Ebenfalls mit deutlicher Mehrheit (1 Enthaltung) hat der GBA den nichtinvasiven molekularbiologischen Bluttest (NIPT) zur Pränataldiagnostik auf Trisomien als Kassenleistung zugelassen. Anders als zum Teil am Morgen in Medienberichten geäußert, steht der Test damit nicht sofort als Kassenleistung zur Verfügung.

Voraussetzung dafür ist vielmehr die Erarbeitung einer Versicherteninformation durch das IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen), die vom GBA abschließend abgesegnet wird. Der Beschluss wird dazu laut GBA voraussichtlich Ende 2020 vorliegen. Nötig ist zudem, dass das BMG die Beschlüsse nicht beanstandet.

Noch in dieser Woche hatte ein gutes Dutzend Abgeordneter des Bundestages den GBA-Vorsitzenden Professor Josef Hecken in einem Brief gebeten, diese Beschlussfassung ausszusetzen. Grund: Die Abgeordneten befürchteten, eine positive Beschlussfassung des GBA werde Fakten schaffen, die die weitere Diskussion vorab beeinflussten. Dies wird allerdings vom Vorsitzenden und den GBA-Gremiumsmitgliedern so nicht gesehen. Vielmehr werde durch den Beschluss nun die Debatte befeuert, weil der Bundestag das Thema auf die politische Agenda setzen müsse.

Aus KBV-Reihen hieß es, der beschlossene Entwurf könne nicht als Empfehlung für alle Frauen verstanden werden, den nichtinvasiven Pränataltest bei einer Schwangerschaft auch anzuwenden. Eine Ablehnung des NIPT hätte allerdings bedeutet, dass gesetzlich versicherten Schwangeren weiterhin nur die invasiven Methoden zur Pränataldiagnostik zur Verfügung stehen würden. Das sei nach dem vom IQWiG vorgelegten Bericht zur jeweiligen Vorhersagegenauigkeit der Testverfahren nicht mehr sachgerecht.

Hecken kündigte an, die Abgeordente des Bundestages noch am Donnerstag über die Beschlussfassung und die Gründe zu informieren. (af)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich