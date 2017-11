Ärzte Zeitung online, 27.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



EU

Glyphosat für weitere fünf Jahre zugelassen

BRÜSSEL. Die EU-Länder haben der Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für weitere fünf Jahre zugestimmt. Dies teilte die EU-Kommission am Montagnachmittag mit. Die bisherige Lizenz läuft am 15. Dezember aus. Die WHO hatte das Herbizid im März 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" für den Menschen eingestuft. Allerdings sehen die zuständigen Behörden keine ausreichenden Belege für ein solches Risiko. (dpa)