Österreich

Petition gegen Lockerung des Rauchverbots

WIEN. Mehr als 100.000 Menschen haben in Österreich eine Petition gegen eine Lockerung des geplanten strikten Rauchverbots in der Gastronomie unterzeichnet. Damit hat das Volksbegehren in weniger als drei Tagen die Schwelle überschritten, ab der sich das Parlament mit der Petition beschäftigen muss.

Das generelle Rauchverbot in Kneipen und Restaurants war zuvor beschlossen worden und sollte im Mai in Kraft treten.

Die rechte FPÖ hatte es zur Koalitionsbedingung gemacht, die Regelung zu kippen. Es soll dabei bleiben, dass es in Lokalen einen abgetrennten Raucherbereich geben darf. Ärzte, Gewerkschaften und Teile der Öffentlichkeit protestieren gegen den Plan. In Österreich wird überdurchschnittlich viel geraucht.

Unter Frauen und Jugendlichen ist der Anteil der Raucher im EU-Vergleich hoch. Die FPÖ regiert in Österreich seit Dezember als Juniorpartner in einer Koalition mit der konservativen ÖVP. Der Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, kündigte an, den Druck weiter erhöhen zu wollen. (dpa)