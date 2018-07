Ärzte Zeitung online, 26.07.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Epidemie

Ebola-Ausbruch im Kongo offiziell beendet

KINSHASA. Das kongolesische Gesundheitsministerium hat den aktuellen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo offiziell für beendet erklärt. Für Maximilian Gertler, Epidemiologe am Institut für Tropenmedizin an der Berliner Charité und Experte für Ebola bei Ärzte ohne Grenzen, ist das ein Erfolg des schnellen und entschlossenen Handelns aller Akteure.

Entscheidend war laut Gertler das bewährte Sechs-Säulen-Prinzip, das neben der Isolierung und Behandlung der Erkrankten und dem Identifizieren aller Kontakte vor allem auch die Aufklärung der Bevölkerung, die Unterstützung der Gesundheitseinrichtungen und sichere Bestattungen umfasst.

Am 12. Juni wurde der letzte Patient aus der Klinik entlassen, seitdem sind die für ein offizielles Ende des Ausbruchs erforderlichen 42 Tage – die Zeitspanne, die maximal zwischen Ansteckung und Erkrankung liegt, mal zwei – verstrichen. Der vergangene Ausbruch von Ebola war bereits der neunte im Land. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich