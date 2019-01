Ärzte Zeitung online, 04.01.2019 1

Wegen Haushaltskürzung

Irans Gesundheitsminister zurückgetreten

TEHERAN. Der iranische Gesundheitsminister ist wegen der drastischen Haushaltskürzung als Folge der akuten Finanzkrise im Land zurückgetreten.

„Ich bin kein ungeduldiger Mensch, aber was zuviel ist, ist nun mal zuviel“, sagte Minister Hassan Ghasisadeh Haschemi am Donnerstag laut Videoportal Khabar One.

Er könne unter den jetzigen Umständen nicht mehr effektiv arbeiten. Daher sei es besser, wenn das Ministerium einen neuen Leiter bekomme. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA soll dies der Akademiker Saeid Namaki werden.

Dem Gesundheitsministerium wurde weitaus weniger Budget für das nächste persische Jahr, das am 21. März 2019 beginnt, zugesprochen als im Vorfeld geplant. Hintergrund ist die akute Finanzkrise im Zusammenhang mit der Verhängung neuer US-Sanktionen gegen den Iran.

Da die Sanktionen besonders den iranischen Ölexport treffen, sind diesbezüglich die Einnahmen des Landes im nächsten Jahr noch unklar. Besonders schlimm sind die Auswirkungen der Sanktionen im Bereich Gesundheit, da auch der Import von Medikamenten wegen der Banken-Sanktionen nicht mehr möglich ist. Darunter leiden vor allem viele schwerkranke Iraner, unter anderem Krebspatienten.

Präsident Hassan Ruhani steht wegen der Finanzkrise bereits unter immensem Druck und musste nach der Kritik im Parlament diverse Änderungen in seinem Kabinett vornehmen. Nun verliert er auch Gesundheitsminister Haschemi, der als Augenarzt und Akademiker einen sehr guten Ruf hatte. (dpa)

