Globale Gesundheit

HPV-Impfung weltweit als erste Aufgabe

BERLIN. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt die internationale Gesundheitspolitik seines Vorgängers Hermann Gröhe (CDU) fort. Am Dienstagabend startete in Berlin der Aufbau eines Netzwerks, das von Deutschland aus weltweit Krankheiten bekämpfen soll. Erste Schwerpunkte des „Digital Health Hub Germany“ sollen digitale Versorgung in Afrika und Asien, Tropenkrankheiten, die Antibiotikaresistenzen und die Krebsbekämpfung sein. Spahn schlug zur Eröffnung ein Programm von HPV-Impfungen vor.

Rund 200 Organisationen sind am Aufbau des Netzwerks beteiligt. Kritik kam von der Fraktion der Linkenim Bundestag, Armut und Bildungsferne in den Zielregionen würden zu wenig berücksichtigt, sagte Sylvia Gabelmann, Mitglied im Unterausschuss Globale Gesundheit. Ohne das werde sich die Gesundheit der Menschen nicht verbessern. (af)

