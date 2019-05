Ärzte Zeitung online, 09.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kommentar

Es gibt keinen Weg zurück

Von Wolfgang van den Bergh

Schreiben Sie dem Autor vdb@springer.com

Wie geht man mit dem Thema „Eingriffe in die menschliche Keimbahn“ um? Auf diese Frage hat der Deutsche Ethikrat gleich mehrere Antworten gegeben. Die wichtigste: Es gibt kein kategorisches Nein zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn. Das bedeutet nicht, dass der Rat zum Schnellschuss rät. Im Gegenteil: Er fordert vor Zulassung ein weltweit geltendes Moratorium. In dieser Zeit soll über die ethischen Aspekte und ein Regelwerk für die Anwendung debattiert werden.

Zweite Antwort: Selbst eine sorgfältige Chancen-Risiko-Abwägung greift zu kurz, wenn sie die ethischen Aspekte nicht berücksichtigt. Drittens: Eine internationale Institution sollte Standards für Keimbahneingriffe definieren. Die letzte Forderung ist nicht neu, schließt sie doch an eine Stellungnahme an, die der Rat schon 2017 abgegeben hat. Übrigens: Zwei Jahre zuvor hatten sich über 500 Wissenschaftler aus aller Welt in Washington mit der Genom-Editierung beschäftigt und bereits ähnliches verlangt.

Spannend an dem Ethikrat-Statement ist die Kontroverse, ist der Dissens, der auf den letzten 20 Seiten beschrieben wird. Unterschiedliche Szenarien werden aus der Pro- und Kontra-Perspektive beleuchtet. Das sind sinnvolle Impulse für die weitere Diskussion. Chapeau!

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich