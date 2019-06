Ärzte Zeitung online, 11.06.2019 1

Spahn stellt Gutachten vor

Verbot von Konversionstherapien rechtlich möglich

Weder juristisch noch medizinisch sehen Gutachter und eine Kommission Hürden für ein Verbot von Konversionstherapien. Gesundheitsminister Spahn hatte angekündigt, sich für ein solches Verbot starkmachen zu wollen.

Homosexualität: Die Studienlage, die von einer Veränderbarkeit sexueller Neigungen ausgeht, ist dürftig. Vielmehr warnen Wissenschaftler vor den gesundheitlichen Folgen von Konversionsversuchen. © photo_mts / stock.adobe.com

BERLIN. Ein Verbot von sogenannten Konversionstherapien ist rechtlich möglich. Zugleich gibt keine wissenschaftlichen Belege, die aus medizin-psychologischer Sicht eine solche Therapie rechtfertigen würden. Vielmehr gebe es eindeutige Belege für die negativen Folgen solcher „Therapien“. Das ist das Ergebnis zweier Gutachten und einer Fachkommission, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Anfang April einberufen hat.

Spahn hatte sich zuvor mehrfach deutlich für ein Verbot solcher Therapien ausgesprochen. Fachlich begleitet wird die Fachkommission von der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld.

In einer Pressemitteilung zur Vorstellung der Gutachten äußert Spahn am Dienstag: „Die Kommission und die Gutachter haben gute Lösungsansätze aufgezeigt, wie wir ein Verbot dieser Therapien regeln können. Auf dieser Grundlage werden wir auf das Justizministerium zugehen, um zügig zu entscheiden, wie und was wir in Deutschland umsetzen.“

Verbot mit Berufsausübungsfreiheit vereinbar

Professor Martin Burgi, von der Juristischen Fakultät der LMU München verweist etwa in seinem rechtswissenschaftlichen Kurzgutachten darauf, wie Verbotsregelungen verfassungsrechtlich möglich sind. Unter verfassungsrechtlicher Betrachtung von drei medizinwissenschaftlichen Grundannahmen stellt Homosexualität danach keine Krankheit dar. Deswegen könne auch der von heilkundlichen Therapien erhoffte „Erfolg“ nicht eintreten, dafür jedoch erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Nach seinem Gutachten ist ein Verbot des Anbietens, der Durchführung, der Vermittlung von und des Werbens für Konversionstherapien durch Ärzte, Psychotherapeuten und Heilpraktiker sowie gewerblichen Anbietern auch mit deren Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit durchaus vereinbar.

Wissenschaftlich keine Belege für Erfolg von Konversionstherapien

Professor Peer Birken vom Zentrum für Psychosoziale Medizin in Hamburg betont ebenfalls in seinem Gutachten, dass es „empirisch, sexualwissenschaftlich, soziologisch, psychologisch und medizinisch keine Hinweise darauf gibt, dass Homosexualität eine Störung oder gar Krankheit ist. Daher haben sich alle relevanten medizinischen und psychologischen Fachgesellschaften seit langem deutlich gegen eine Pathologisierung von Homosexualität ausgesprochen“.

Die Wirksamkeit unterschiedlicher Formen von Interventionsformen (Sexual Orientation Change Efforts/ SOCE) sei in einer Reihe wissenschaftlicher Studien untersucht worden sei. Zum einen existierten gegen diese Studien zahlreiche jedoch erhebliche methodische Einwände. Zum anderen lasse keine der ihm bekannten Studien den Schluss zu, dass die sexuelle Orientierung durch SOCE dauerhaft verändert werden könne. Damit existiere aus medizinisch-psychotherapeutischer Sicht auch keinerlei Indikation für SOCE, so sein Gutachtenfazit.

Die Kommission, bestehend aus 46 Vertretern aus Politik und Wissenschaft hatte in Workshops im Mai und Juni medizinische, juristische, gesellschaftspolitische sowie religiösweltanschauliche Aspekte eines möglichen gesetzlichen Verbots erörtert. Einen Abschlussbericht der Bestandsaufnahme will das BMGt gemeinsam mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld voraussichtlich Ende August veröffentlichen. (run)

