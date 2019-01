Ärzte Zeitung online, 11.01.2019 1

Neue Organspende-Zahlen

Das Thema bewegt

Ein Kommentar von Wolfgang van den Bergh

Schreiben Sie dem Autor vdb@springer.com

das ist eine gute Nachricht: „Wieder mehr Organspender in Deutschland“. Nach aktuellen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation ist die Zahl der Spender 2018 auf 955 gestiegen. Im Jahr davor lag sie noch bei 797. Eine Steigerung von knapp 20 Prozent.

Woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel in der Bevölkerung? Das Thema bewegt, und die Diskussion um die von Minister Spahn favorisierte doppelte Widerspruchslösung hat die Sensibilität geschärft, sich intensiver mit der Organspende zu beschäftigen.

Hinzu kommt, dass sehr früh erkannt wurde, dass es mindestens um zwei wichtige Entscheidungen geht: Neben der Frage um die Widerspruchslösung sind die angestrebten Verbesserungen der Rahmenbedingungen in den Kliniken für die Explantation ein zentrales Thema.

Zumindest in der zweiten Frage sind sich alle einig, so dass die entsprechenden Gesetze schleunigst verabschiedet werden sollten. Das wird die Diskussion in diesem Jahr positiv befeuern. Und das muss auch so sein – denn es gibt noch Luft nach oben.

