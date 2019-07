Ärzte Zeitung online, 01.07.2019 1

BÄK-Präsident fordert

Gesunde Lebensweise in Schule lehren!

Schon Grundschüler sollten über eine gesunde Ernährung und Lebensweise unterrichtet werden, fordert der neue BÄK-Präsident Dr. Reihardt.

Über eine gesunde Ernährung sollten nach Ansicht von BÄK-Präsident Reinhardt schon kleine Kinder aufgeklärt werden. © Anna Om / stock.adobe.com

BERLIN. Der neue Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), Dr. Klaus Reinhardt, hat gefordert, Kinder schon in der Schule systematisch über eine gesunde Lebensweise aufzuklären.

„Gesundheitsförderung sollte zu einem Schulfach werden – und zwar schon in der Grundschule“, sagte Reinhardt der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag).

Dazu gehöre zum Beispiel das Wissen über gesunde Ernährung und die Information, dass. Junk- und Fastfood dick und krank machen können. „Das müssen wir den jungen Menschen sagen, und zwar am besten in der Schule oder schon im Kindergarten“, so Reinhardt.

Der BÄK-Präsident forderte die Kultus- und Gesundheitsminister der Länder auf, eine konzertierte Aktion auf die Beine stellen, um Prävention auf den Lehrplan zu setzen.

„Die Bundesärztekammer würde bereitwillig an solchen Projekten mitarbeiten“, sagte er. (dpa)

